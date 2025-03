Tregues të shumtë nxjerrin në pah vazhdimësinë e pabarazive ekonomike midis grave dhe burrave, duke i bërë këto diferenca të dukshme dhe të pamohueshme. Edhe pse Evropa ka nivelin më të lartë të barazisë gjinore ndër rajonet e analizuara në Raportin Global të Hendekut Gjinor të Forumit Ekonomik Botëror 2023, ajo nuk i shpëton sfidave të pabarazisë ekonomike.

Sipas Eurostat, në vitin 2023, gratë në Bashkimin Evropian fituan mesatarisht 12 për qind më pak se burrat. Kjo do të thotë se për çdo 100 euro të fituara nga burrat, gratë merrnin vetëm 88 euro. Në një krahasim me dekadën e mëparshme, hendeku gjinor i pagave në BE ka shënuar një rënie nga 16 për qind në vitin 2013 në 12 për qind në vitin 2023.

Hendeku i parregulluar i pagave gjinore përfaqëson diferencën midis të ardhurave mesatare bruto për orë të burrave dhe grave, e shprehur si përqindje e pagës mesatare bruto për orë të burrave. Ky tregues përfshin ndërmarrjet me të paktën 10 punonjës.

Disa vende të BE-së vazhdojnë të kenë pabarazi më të theksuara në paga. Në Letoni gratë fituan vetëm 81 euro për çdo 100 euro të fituara nga burrat, ndërsa në Austri dhe Çeki, ky raport ishte 82 euro. Kur analizohen pagat mujore, këto pabarazi bëhen edhe më të dukshme. Për shembull, në Austri, me një pagë mesatare prej 2000 euro, gratë fituan 360 euro më pak se burrat çdo muaj.

Nga ana tjetër, Luksemburgu doli si një përjashtim pozitiv, ku gratë fituan mesatarisht 101 euro për çdo 100 euro të fituara nga burrat. Ndërkohë, Belgjika, Italia dhe Rumania kishin një hendek pagash më të vogël se 5 euro, duke i renditur ndër vendet më të favorshme për grate.