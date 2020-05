Deputeti i opozitës Lefter Maliqi nuk i ka kursten ironitë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, të cilin e cilëson si lider autoritar.

Përmes një postimi në “Facebook”, Maliqi i kundërvihet Ramës, ndërsa thekson se ai nuk merr vesh as nga sporti e as nga teatri.

“Unë artist nuk jam, as di të luaj teatër, as di të pikturoj, por nuk ka sportist të mos e ketë artin në shpirt.

Arti, demokracia, liria duan shpirt dhe forcë. Dhe të dyja kanë nevojë të edukohen dhe të ushtrohen.Te mos ishin ngjyrat si do percaktoheshin skuadrat,logot,medaljet,simbolet e tifozeve? Te mos ishte muzika asnje zhaner i sportit nuk do kthehej ne balet,gjimnastike,koreografi apo thjeshte ski.Sporti e arti jane dy gjuhe universale qe hapin e japin mundesi te pafundme per tu shprehur fizikisht,intelektualikisht,emocionalisht.Po ti i dashur armik nuk njeh asnjerin zhaner ,prandaj nuk ke si te kuptosh se si sporti ashtu dhe arti duan shpirt,disipline,prani e pavaresi.Ti je dhe do mbetesh tipiku i liderit autoritarist e autokrat.”my way or the highway””, shkruan Maliqi, ndersa ka publikuar edhe disa foto nga rinia e tij, teksa merret me sport.

g.kosovari