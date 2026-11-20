Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për t’i propozuar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë projektligjin “Për një shtesë në ligjin nr. 73/2021, ‘Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e artikujve piroteknikë’”.
Nisma ligjore u mor me propozimin e Ministrit të Mbrojtjes.
Projektligji i hartuar për shqyrtim dhe miratim nga Kuvendi, ndërhyn në nenin 24 të ligjit nr. 73/2021, duke shtuar pikën 7, e cila rregullon kostot administrative të procedurave të licencimit.
Sipas tekstit të propozuar, “tarifat për të mbuluar kostot administrative të trajtimit të aplikimeve për licenca/autorizime caktohen me vendim të Këshillit të Ministrave”. Gjithashtu, neni përcakton qartë destinacionin financiar të këtyre pagesave, duke saktësuar se “të ardhurat e gjeneruara nga arkëtimi i këtyre tarifave derdhen në buxhetin e shtetit”.
Afatet e zbatimit dhe hyrja në fuqi
Në dispozitat kalimtare dhe të fundit të projektligjit parashikohen afatet konkrete për zbatimin e kësaj shtese pas miratimit nga parlamenti. Këshilli i Ministrave ngarkohet që “brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji” të miratojë vendimin përkatës për përcaktimin e masës së tarifave. Ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit të tij në “Fletoren zyrtare”.
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