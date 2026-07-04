Arti shqiptar humbi një nga ikonat e tij më të mëdha. Është ndarë nga jeta aktori i njohur Koço Qendro, një prej figurave më të spikatura të teatrit, estradës dhe kinematografisë shqiptare, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike që shtrihet në më shumë se gjashtë dekada.
I lindur më 15 maj 1927 në Senicë të Delvinës, Koço Qendro e lidhi jetën dhe karrierën e tij me Korçën, qytet ku u bë një nga themeluesit dhe artistët më përfaqësues të teatrit dhe estradës profesioniste. Me qindra role në skenë dhe në film, ai u kthye në një nga emrat më të dashur për publikun shqiptar.
Roli i Harpagonit në komedinë “Kopraci” të Molierit mbetet një nga interpretimet më të spikatura në historinë e teatrit shqiptar. Ai e interpretoi këtë personazh në periudha të ndryshme të jetës, duke u rikthyer në skenë edhe në një moshë shumë të thyer dhe duke dëshmuar se pasioni për artin nuk njeh kufij.
Në kinematografi, Koço Qendro la gjurmë me interpretimet në filma si “I teti në bronz”, “Përballimi”, “Agimet e stinës së madhe”, “Vendimi” dhe prodhime të tjera që mbeten pjesë e fondit të artë të filmit shqiptar.
Përveç aktrimit, ai dha një kontribut të çmuar në ruajtjen e historisë së teatrit korçar, duke dokumentuar kujtime, ngjarje dhe figura që kanë ndërtuar traditën e skenës shqiptare. Për veprimtarinë e tij u nderua me tituj dhe vlerësime të shumta, ndërsa së fundmi u shpall edhe “Ambasador i Qarkut” nga Këshilli i Qarkut Korçë, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e jashtëzakonshëm në kulturën shqiptare.
Me ndarjen e Koço Qendros, Shqipëria humbet jo vetëm një aktor të madh, por edhe një dëshmitar të historisë së teatrit dhe humorit shqiptar. Personazhet që ai solli në skenë dhe në ekran do të mbeten të gjalla në kujtesën e publikut, ndërsa emri i tij do të zërë një vend të përhershëm në panteonin e artistëve më të mëdhenj të vendit.
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