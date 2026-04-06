Ekuipazhi i anijes kozmike Artemis II ka arritur një distancë rekord nga Toka, duke tejkaluar kufirin që ishte vendosur më parë nga misioni Apollo 13.
Gjatë komunikimit me astronautët, Kontrolli i Misionit u shprehu: “Ekuipazhi i Integritetit: më 15 prill 1970, gjatë misionit Apollo 13, tre eksplorues vendosën rekordin për largësinë më të madhe që njerëzit kanë udhëtuar ndonjëherë nga Toka.”
Ai shtoi se “në atë kohë, më shumë se 55 vjet më parë, Lovell, Swigert dhe Haise fluturuan 400,171 km larg planetit tonë.”
Kontrolli vijoi duke thënë: Sot, për të gjithë njerëzimin, ju po tejkaloni atë kufi.
Për më tepër, ekuipazhi i Artemis II mori një mesazh të veçantë nga Jim Lovell, një nga tre astronautët që kanë udhëtuar dy herë në Hënë.
Një video e publikuar në llogarinë e NASA-s në X përmban mesazhin e pararegjistruar nga piloti i Apollo 8, i cili gjithashtu ishte anëtar i ekuipazhit të Apollo 13.
