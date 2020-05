Klevis Alla, 22-vjeçari nga Nish-Tulla e Durrësit, tashmë konsiderohet bashkëpunëtori i prokurorisë, pasi falë dëshmisë së tij policia dhe prokuroria, ka arritur të identifikojë personat që dyshohet të jenë organizatorët dhe qitësit, në 4 vrasje të kryera në Durrës, në datën 2 mars dhe 24 prill 2020.

Gazetari Artan Hoxha zbuloi rolin e Klevis Allës në vrasjen e ndodhur mbrëmjen e 27 prillit në Durrës ku mbetën të vrarë dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Haxhia.

“Pas vrasjes së 27 prillit kemi dhënë informacion se për shkak të ngjashmërisë me disa ngjarje të tjera, elementë të tjerë dukej se kishim të bënim me të njëjtin grup. Sot mund të gjykojmë se çfarë ka ndodhur realisht dhe si rrallë herë policia ka vepruar shpejt dhe ka bërë një punë të mirë. Pika më e dobët e çfarë kishte ndodhur ishte 22-vjeçari i cili nga hetimet ka dalë se ai ka pasur rol ndihmës dhe nuk ka pasur rol kyç. Ai është në moshë të re dhe këtë fakt e ka shfrytëzuar policia duke ushtruar presion. Dëshmia e 22-vjeçarit kanë vlerë pasi deklarimet e tij del se ai është një person i përfshirë në vrasje. Ai është personi që ka treguar se ku ishin armët të përdorura në ngjarje, në sajë të deklarimeve të tij u bë e mundur edhe gjetja e makinës Toyota, që do të thotë se përputhja e deklarimeve të tij me provat e gjetura tregojnë përfshirjen e 22-vjeçarit në këto ngjarje.

Është rast i rrallë që një person i cili bashkëpunon me policinë dekonspirohet kaq shpejt. Gjë që është për të ardhur keq. Gabimi qëndron në rrjedhjen informacionit. Dalja e emrit, do të thotë që bashkëpunëtorë të tjerë të grupit që nuk janë kapur të marrin masa për të pastruar veten dhe të shpëtojnë. Kjo gjithashtu vë në rrezik 22-vjeçarin dhe familjen e tij, të cilët mund të gjenden nën presionin e pjesës tjetër të grupit që janë ende të pazbuluar. Nuk konceptohet dot që të publikohet fotoja e bashkëpunëtorit menjëherë pas arrestimit të tij.

Personazhi qe deri tani është i përfshirë Altin Ndoci është një personazh i rrahur me vaj e uthull dhe është iu vështirë për t’u zbërthyer, ka qenë edhe herë të tjera në burg. Ka rezultuar se vrasësit me pagesë në Shqipëri e kanë nisur punën e tyre me grabitjen e makinave në rrugë. Kur është kapur në 2015 ka pasur një seri grabitjesh.

Ne thamë se ngjarjet kanë ngjashmëri me njëra tjetrën, si Dorian Shkoza dhe Viktor Haxhia kanë servis makinash, të dy janë përfshirë në lëndë narkotike”, tha Hoxha për abc news.

/a.r