Nga Ylli Pata

Në javën e dytë të fushatës elektorale të 25 prillit, PD ka hapur krahun fuqishëm të premtimeve që nuk kanë lidhje me një plan ekonomik, apo një projekt fiskal të qeverisë së re.

Me gojët e përfaqësuesve më të lartë të PD-së, që nga Lulzim Basha, Edmond Spaho, apo edhe të tjerë, kanë shpërthyer premtime të çmendura si falja e faturave të OSHE-së për ata që kanë marrëveshje debiti, falje detyrimesh fiskale, falje gjobash, e të tjera si këto.

Edmond Spaho ka deklaruar se sapo të fitojë PD do të mbyllet Kapshtica, që të mos vijnë nga jashtë prodhime bujqësore.

Basha deklaroi nga Durrësi se do të mbyllë menjëherë traun sapo të shpallet rezultati zgjedhor, nga ana tjetër ka premtuar rimbursim të të gjitha barnave që pacientët e shumë që kanë pasur histori me Covid 19, kanë blerë nëpër farmaci prej një viti.

Thuajse të gjitha këto premtime thjesht janë të parealizueshme. Një logjikë e thjeshtë kupton se këto “hapje thesi”, janë pjesë e një procesi që ose nuk mund të bëhen, ose nëse bëhen do të duhet të prishen disa të tjera.

Të nisim atë që quhet “heqje e traut” të Rrugës së Kombit. Nëse qeveria do të prishë në mënyrë të njëanshme një kontratë që shteti shqiptar me projektligj ka lidhur për një vepër publike, do të humbë automatikisht në çdo gjyq që ushtruesi i kontratës do të hedhë shtetin shqiptar. Siç ka ndodhur edhe në të kaluarën.

Nëse Lulzim Basha do të rinegociojë kontratën e mirëmbajtjes së rrugës, atë duhet ta thotë si ide në radhë të parë që njerëzit ta dinë, e më pas nëse vjen në pushtet duhet të nis negocimin. Dhe nëse arrin në një marrëveshje gjithçka do të jetë e shtyrë në kohë dhe jo e plotë.

Ndërkaq, premtimi për të falur marrëveshjet që qytetarët i kanë ndaj OSHE-së, sërish është një premtim i parealizueshëm, pasi ato marrëveshje janë akte juridike, të noterizuara. Vetëm me vendim gjyqi i hedh poshtë, pa i hyrë logjikës se ky akt selektiv do të irritojë pjesën tjetër të konsumatorëve që janë korrektë.

Ndërsa premtimi për të mbyllur doganat për të ndaluar prodhimet e huaja, këtë nuk e bën dot Shqipëria në asnjë mënyrë, është e pamundur. i vetmi vendim që mund të marrë një qeveri shqiptare është të vendosë taksa për prodhimet i importit, gjë që e nxjerr totalisht jashtë procesit të anëtarësimit në BE menjëherë. Kosova, që nuk është fare në proces e bëri, dhe shkoi disa shkallë mbrapa marrëdhënieve të saj me Europën, por edhe me SHBA. Edhe Donald Trump kur vuri tarifa për importet kineze e gjermane, pati mjaft probleme, e realisht nuk se u zbatua plotësisht.

Gjithashtu, edhe i ashtuquajturi kompensim i faturave të barnave për pacientët e Covid 19, është një proces, që sipas të gjitha gjasave edhe nëse nis nuk do të mbarojë, por mund të sjellë edhe më komplikime se kaq.

Megjithatë, baza e gjithë kësaj filozofie është se PD është në vështirësi të madhe për të marrë vota, ndaj po pjell teori që ngjajnë identik me formulat e kompanive mashtruese piramidale për “zgjidhje magjike”.

PD kërkon vota të dëshpëruarish, por kjo nuk është votë për të fituar shumicën qeverisëse, por për të marrë sa më shumë që të jetë e mundur.

Kjo se një forcë që është e bindur se po vjen radha apo dita e saj për të fituar, është mjaft e përgjegjshme dhe e ndrojtur në premtimet, të cilat mund t’i dalin boomerang kur të vijë në pushtet.

Premtimet për plane ekonomike, vende pune, sigurime shoqërore etj, edhe pse mund të jenë të ekzagjeruara, janë “normale” pasi kanë të bëjnë me programe politike.

Këto, si Lulzim Basha, apo edhe drejtues të tjerë të PD-së i kanë lënë fare dhe nuk përmendin asnjë pjesë të planit të tyre ekonomik, të cilët ja ka rrëzuar Rama në daljet e tij të gjatë çdo ditë.

Atëherë janë kthyer tek niveli më i ulët i premtimeve për falje borxhesh, faturash, gjobash, apo tarifa të tjera shtetërore. Por ka shumë gjasa, që edhe kjo të bjerë këtë javë, me një aksion të mazhorancës në publik.

Javën e tretë, pritet të dalë me një tjetër kauzë, që ka shumë mundësi që të jenë fake news-et e njohura apo skandalet e shpikura në epruvetë. Ka shumë gjasa që të rrëzohet si këto dy të tjerat, e javën e fundit, të shpikin ndonjë gjë tjetër; sipas gjasave do të kërcënojnë se po s’fituan do të bëjnë namin, siç kërcënuan në 2019-n…