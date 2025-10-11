Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka zhvilluar një telefonatë me homologun amerikan Donald Trump dhe e ka përgëzuar atë për arritjen e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
“E përgëzova Trumpin për suksesin e tij dhe marrëveshjen e Lindjes së Mesme që ai arriti të siguronte, e cila është një arritje e jashtëzakonshme”, shkroi Zelensky në një postim në rrjetin social ‘X’.
Zelenskyy vazhdoi duke thënë se nëse një luftë mund të ndalet në një rajon, “atëherë me siguri mund të ndalen edhe luftëra të tjera – përfshirë luftën ruse”.
Kjo deklaratë vjen pasi një ish-sekretar i përgjithshëm i NATO-s i tha Sky News më parë këtë javë se plani i Trump për Gazën mund të përdoret si një “plan” për të zgjidhur konfliktet gjithandej.
Anders Fogh Rasmussen tha se është “optimist” se plani i Trump do të sjellë paqe dhe shpjegoi se “e njëjta qasje duhet të përdoret për të krijuar një proces paqeje në Ukrainë”.
