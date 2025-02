Analisti Kreshnik Spahiu, në një lidhje të drejtpërdrejtë për “Top Story”, ku po diskutohet për Prokurorinë e Posaçme Antikorrupsion, trajtoi dy çështje të këtij institucioni.

Sipas tij, SPAK ka goditur më rëndë zyrtarë të ulët, sikurse janë kryebashkiakë apo ish-kryebashkiakë të qyteteve të vogla se sa zyrtarët e lartë.

“E para, vërtet SPAK në momente të caktuara është treguar intolerant për shkak të masave represive, p.sh. arrest me burg për një minizyrtare që u arrestua për një arkë peshk, që më pas fitoi pafajësinë.

Ose ka pasur disa masa që nuk kanë pasur të njëjtin standard, ose kanë qenë ndonjëherë me dopio standard. P.sh. ka qenë më i ashpër me zyrtarë të nivelit të ulët se sa me zyrtarë të nivelit të lartë. P.sh. kryetarë të bashkive periferike janë arrestuar menjëherë, psh. Gjici, që mendoj se ajo vepër penale është shumë herë më e ulët se sa ato të ish-kryeministrave dhe ish-ministrave që hetohen në gjendje të lirë”.

Megjithatë, shtoi Spahiu, presioni që ushtron politika ndaj SPAK-ut është e lartë dhe jo pak herë përdor fjalor ‘të gabuar’

“Nga ana tjetër, presioni politik është 10 herë më i lartë se represioni politik që bën SPAK. Mendoj se nuk ka end në Evropë që të sulmohet aq barbarisht Prokuroria sa në Shqipëri. Edhe pse po e them që bëjnë gabim”.