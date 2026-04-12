Skena politike në Turqi duket se po hyn në një fazë të re tensioni, ndërsa vazhdojnë procedurat ligjore kundër figurave të opozitës, mes akuzave për motive politike.
Përfaqësuesi i partisë më të madhe opozitare të Turqisë në Ankara, Umit Erkol, është arrestuar dhe është dërguar në paraburgim, pasi ka përfunduar periudhën e paraburgimit të përkohshëm, si pjesë e një hetimi për raste korrupsioni, sipas mediave turke.
Rasti ka të bëjë me parregullsi të dyshuara në një kontratë midis bashkisë së Izmirit dhe kooperativës së ndërtimit të Izbetonit.
Sipas prokurorit të Izmirit, hetimi përfshin akuza për përvetësim fondesh, mashtrim të rëndë, falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe moskryerje të detyrave mbikëqyrëse.
Arrestimi u denoncua nga kryetari i bashkisë së Ankarasë, Mansur Yavas, gjithashtu një zyrtar i CHP-së, duke pretenduar se nuk kishte arsye për ndalim.
Siç deklaroi ai në një postim, Erkol është “një figurë e njohur, me një adresë të qartë dhe rol publik”, duke theksuar se nuk ka rrezik arratisjeje ose ndryshimi të informacionit.
“Në këto rrethana, nuk mund të flasim për drejtësi”, theksoi ai.
Rasti është pjesë e një kuadri më të gjerë presioni mbi opozitën, pas arrestimit të kryetarit të bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, në mars të vitit 2025.
Imamoglu, i cili është në gjyq për korrupsion së bashku me qindra të bashkëpandehur, është shfaqur si një kundërshtar kryesor politik i Presidentit Tayyip Erdogan përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2028.
Në të njëjtën kohë, katër kryetarë bashkie të CHP-së, përfshirë Bursën, janë arrestuar që nga fillimi i gjyqit, duke rritur shqetësimet në lidhje me gjendjen e sundimit të ligjit në vend.
