Kapiteni i Manchester United, Harry Maguire u prangos nga policia greke në Mykonos. E gjitha filloi kur kapiteni 27-vjeçar në mbrojtje të “djajve të kuq” doli nga një klub nate në Mykonos Toën me vëllanë e tij, një mik dhe gratë e tyre. Ata po përgatiteshin për të hipur në një furgon që do t’i çonte në hotelin e tyre, por siç thanë dëshmitarët okularë për zougla.gr, pija nuk i la.

Oficerët e policisë që panë vështirësinë e tyre, donin t’i ndihmojnë ata të hipnin në furgon pasi ata gjithashtu pengonin trafikun. Megjithatë, futbollisti 27-vjeçar reagoi dhe goditi në duar njërin prej oficerëve të policisë. Ai më pas filloi të vraponte në ngushticat e “ishullit të erërave” por sigurisht që policia nuk mund të kapte një atlet aktiv të Premier League.

Ata i kërkuan shoferit të furgonit që të merrte pjesën tjetër të kompanisë në komisariat. Pas pak, kapiteni i Manchester United dhe vëllai i tij arritën jashtë departamentit dhe filluan të bërtasin dhe mallkojnë policinë me shprehje vulgare. “Ka shumë të ngjarë që në atë kohë pija që ata kishin konsumuar më herët në klubin e natës “po fliste”,”,- thotë një oficer policie që ishte i pranishëm në incident.

Policët të cilët ishin njoftuar shkuan në komisariat dhe u përpoqën ta arrestojnë. 27-vjeçari rezistoi, si rezultat i të cilit një nga oficerët e policisë u plagos lehtë në dorë.

Një orë më vonë, shefi i Manchester United, vëllai i tij dhe një burrë tjetër u arrestuan ndërsa u përballën me akuza të rënda, duke përfshirë edhe përpjekje për ryshfet. Sipas informacionit, 27-vjeçari dyshohet se i ofroi para policisë “për t’i dhënë fund çështjes”. Vonë pasdite, tre të arrestuarit pritet të dërgohen në prokurorin e Siros. Manchester United u informua për incidentin dhe arrestimin e drejtuesit të tij dhe sipas informacionit ata deklarojnë se: “Ne e dimë se çfarë ndodhi me Harry në Mykonos. Kemi komunikuar, ai është plotësisht bashkëpunues me Policinë”. Kamerat e Mykonos Live Tv e “kapën” atë pak pas ngjarjes, në rrugicat e Mykonos.