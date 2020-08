Një 39-vjeçare shqiptar është ekstraduar drejt Kanadasë, ku do të vuajë dënimin pasi ka aksidentuar për vdekje me makinë një qytetare.

Bëhet fjalë për ngjarjen e ndodhur në vitin 2014, ku 39-vjeçari me inicialet Erjon Kashari, ka përplasur një vajzë dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Në 2018 ndaj tij autoritetet kanadeze të drejtësisë kanë caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” me akuzën për veprën penale “Neglizhencë me pasojë vdekjen”.

Ai u është arrestua në vendin tonë një vit më vonë, ,më datë 17 korrik 2019, dhe ditën e sotme autoritet shqiptare kanë dhënë miratimin për ta ekstraduar drejt Kanadasë,

Njoftimi i policisë shqiptare

Interpol Tirana vijon bashkëpunimin me homologët, për kapjen dhe ekstradimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Si rezultat i këtij bashkëpunimi, ditën e sotme, nga Interpol Tirana është bërë ekstradimi nga Republika e Shqipërisë drejt Kanadasë, i shtetasit shqiptar E. K., 39 vjeç.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet kanadeze të drejtësisë, bazuar në urdhër-arrestin e datës 15.06.2018 të Gjykatës British Columbia, Kanada, si person nën hetim për veprën penale “Neglizhencë me pasojë vdekjen”, parashikuar nga Kodi Penal kanadez.

Përmbledhje e ngjarjes së ndodhur: Në vitin 2014, në Richmond, Kanada, ky shtetas, duke drejtuar një automjet tip kamion, ka përplasur shtetasen C. M., e cila për pasojë ka gjetur vdekjen. Gjykata e British Columbia, Kanada, më datë 25.06.2018 ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg”, për shtetasin shqiptar E. K.

Ky shtetas është arrestuar në vendin tonë më datë 17.07.2019, me qellim ekstradimin drejt Kanadasë. Autoritetet gjyqësore shqiptare kanë dhënë miratimin për ekstradimin nga Republika e Shqipërisë në drejtim të Kanadasë të shtetasit E. K., i cili iu dorëzua oficerëve të policisë kanadeze në aeroportin “Nënë Tereza” Rinas.

