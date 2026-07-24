Një 43-vjeçar është vënë në pranga nga Policia e Tiranës pasi u kap duke mbajtur pa leje armë zjarri dhe municion në banesën e tij në fshatin Bërxullë.
Arrestimi u krye në kuadër të operacionit të koduar “Risku”, me qëllim identifikimin dhe kapjen e personave të armatosur që mund të përbëjnë rrezik për përfshirje në ngjarje kriminale.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit J. K., 43 vjeç, në zbatim të vendimit të Gjykatës, efektivët e policisë gjetën dhe sekuestruan një pistoletë me krehër dhe 7 fishekë, të cilat posedoheshin pa dokumentacionin përkatës.
Për këtë arsye, 43-vjeçari u arrestua në flagrancë dhe ndaj tij vijojnë procedurat për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”.
Materialet e çështjes i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme, ndërsa kontrollet dhe verifikimet nga autoritetet vijojnë.
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