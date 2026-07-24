Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin e koduar ‘Final O’clock’, i cili ka goditur një rast të tregtimit të sendeve me vlerë të cilat dyshohen se mund të jenë të vjedhura jashtë shtetit dhe të kontrabanduara në Shqipëri.
Në kuadër të operacionit është arrestuar shtetasi A.M., 39 vjeç, banues në Lezhë, i cili dyshohet se shiste në argjendarinë e tij bizhuteri floriri dhe ora dore të markave luksoze, pa dokumentacion që provonte origjinën e tyre.
Gjatë kontrollit në subjekt, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare sekuestruan 133 ora dore të markave luksoze pa dokumentacion shoqërues, bizhuteri floriri me peshë rreth 3.3 kilogramë pa faturat përkatëse të blerjes, si dhe 270.500 lekë dhe 2.700 euro, të dyshuara si të përfituara nga kjo veprimtari.
Sipas Policisë, vlera totale e sendeve të sekuestruara arrin në rreth 300 mijë euro. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë bashkëpunuar me 39-vjeçarin. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.
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