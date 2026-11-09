Një 24-vjeçar shqiptar është ndaluar nga autoritetet në gjermani dhe rrezikon të penalizohet pasi u kap duke udhëtuar pa biletë në një tren ICE nga Berlini.
Sipas raportimeve, ai u kap nga kontrollori teksa udhëtonte pa biletë, dhe u instruktua që të zbriste në Potsdam. Sipas raportimeve, pasi zbriti në Stacionin Qendror të Magdeburgut, shqiptari tentoi të varej midis vagonave duke vijuar udhëtimin pa biletë.
Pasi pa sjelljen e shqiptarit, punonjësi i trenit njoftoi policinë, e cila kreu edhe ndalimin e tij. 24-vjeçari do të përballet me akuza penale për shmangie të tarifave dhe shkelje të tjera të Kodit Penal dhe Rregulloreve të Ndërtimit dhe Operimit të Hekurudhave.
Inspektorati Federal i Policisë në Magdeburg theksoi se si udhëtimi në pjesën e jashtme të një treni ashtu edhe ecja mbi shinat hekurudhore janë kërcënuese për jetën.
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