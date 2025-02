Monika Kryemadhi deklaroi në dyert e SPAK, ku paraqitet çdo të hënë të parë dhe të tretë të muajit, se arrestimi i Erion Veliajt u bë nga Struktura e Posaçme për balancë që të mos dukej sikur po godiste nga një anë.

Deputetja Kryemadhi akuzoi SPAK për presion dhe shkelje të procedurave teksa përsëriti edhe njëherë qëndrimin se nuk do të kandidojë më për deputete në zgjedhjet e ardhshme.

“Lëvizjet në SHBA i japin një shans politikës shqiptare dhe sistemit të drejtësisë dhe arrestimi i Veliajt një lëvizje për të balancuar lëvizjes e SPAK që nuk e kemi në një anë. Nuk kam frikë të fotoj pro apo kundër SPAK. SPAK është përballë një sfide shumë të madhe. Rasti i Veliajt dhe bashkëshortes, minoren krahasuar me inceneratorit. Tigri 1 dhe Tigri 2 nuk janë ndezur asnjëherë dhe paguhen 80 mijë euro në ditë. Është vështirë për t’i përmendur.

Në Apel përmenda emrin e Gys Agasit dhe u arrestua djali i avokatit tim një ditë më pas. E mbajtën burrin e botës një muaj në burg se foli Monika. Presioni është i madh dhe një nga dëshmitarët në dosjen tonë është burgosur. Ka disa procedura që po shkelin të drejtat e njeriut dhe deformojnë proceset. Do të jem e rreshtuar në opozitë, jo si kandidate. Rreshtimi im do të shkaktonte nervozizëm në ndonjë strukturë. Do jemi në media apo debate për opozitën, me denoncime. Votat e mia do t’i orientojë drejt kandidatëve të opozitës”, tha Kryemadhi.