Ish-prokurori Ervin Karanxha i ftuar në Report Tv komenton arrestimin e kryebashkiakut Erion Veliaj. Karanxha thotë se përplasja me SPAK ka nisur vetëm pas ekzekutimit të masës arrest me burg, duke theksuar se Veliaj do duhet ta kishte nisur mbrojtjen e tij më herët, për të ballafaquar pretendimet që ngre ndaj prokurorit.

Në emisionin ‘5 Pyetjet nga Babaramo’, Karanxha thotë për gazetarin Ilir Babaramo se ky standard i drejtësisë ka kohë që është vendosur me masa të ashpra sigurie, ndërkohë që thekson se në Amerikë veprohet ndryshe ku kryebashkiaku i New Yorkut i akuzuar për korrupsion është në gjendje të lirë.

“Masa e sigurisë është zbatuar dhe më pas ka nisur me procedurën ligjore, ky ka qenë edhe momenti i përplasjes. Përplasja ka nisur pas zbatimit të masës së sigurisë. Kjo ka sjellë këtë debat. Në rastin konkret, Veliaj që në fillim që është paraqitur në SPAK duhet të merrte masat për mbrojtjen. Qysh kur kishte pretendimet duhej të ishin ngritur në formën e kërkuar nga ligji, mbrojtja nuk bëhet nëpër media. Lind pyetja është vendosur standard tjetër për Veliajn? Ky standard ka kohë që është vendosur, nuk jam dakord me këtë standard. Ky është standard i vendosur më parë. Në Amerikë ka tjetër standard, kryetari i bashkisë së New York i akuzuar për korrupsion është në gjendje të lirë”, tha Karanxha.

Me ironi e komenton kallëzimin anonimin ndaj Veliajt.

“Pse letra e ‘Jovan Bregut’ ka ecur me vrap, më shpejt dhe këto të tjerat më ngadalë? Kjo është pyetja tani?”, vijon Karanxha.

Sa i takon deklaratave të Ramës për SPAK, avokati Përparim Çaça thotë se kryeministri nuk ka mbajtur të njëjtin standard kur u tërhoq zvarrë Ilir Meta.

“Ky kryeministër është vetëm për Veliajn, apo gjithë shqiptarët. Të njëjtin standard duhej të kishte mbajtur edhe kur u tërhoq zvarrë presidentin e tij, kryeministër e ka votuar ai. Pse nuk e mbajti të njëjtin standard, apo tani që më erdhi te dera e shtëpisë, duhet të mbrohem”, vijon Çaça.

Edvin Kulluri nga ‘Djathtas 1912’ thotë se është prishur standardi moral i palëve politike.

“Më kërcënimet që ka bërë, bashkë me kërcënimet që ka bërë Bushka. Del deputetja e kërcënon dëshmitarin në zyrën e Avokatit të Popullit. Këtu është prish standardi moral i tyre, sot çonte njerëz për të protestuar, të mërkurën përdoret fjalën grusht shteti. Kur ti një institucion, një degë e pushteti shkon të kërcënojë një degë tjetër që është drejtësia, për mua është tentativë për grusht shtetit. Nuk kanë hapur gojën as kur u arrestua Malltezi, as për Metën, as Ahmetajn që e kanë shpallur armik të brendshëm të partisë. Kush ka shkel ligji të hetohet, por të na bëjnë viktimat”, tha Kulluri.