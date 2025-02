Analisti Lorenc Vangjeli u shpreh mbrëmjen e sotme në Top Story se arrestimi i Erion Veliajt është i gabuar.

Sipas tij kjo sepse i është ‘grisur kontrata politike’ dhe se i është shkelur prezumimi i pafajësisë.

“Ka shumë elementë që dëshmojnë se masa e arrestit është e gabuar, është grisur një kontratë politike e tij, si kryetar bashkie, është shkelur prezumimi i pafajësisë. Formalisht gjykata ka të drejtë ta arrestojë, por a është e drejtë? Unë them jo. Kjo që po them unë është ajo që do thoja për çdo qytetar të Shqipërisë”, tha ai.