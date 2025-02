Analisti Ilir Demalia komentoi zhvillimet e fundit sa I takon dosjes Veliaj ku ai u shpreh se përtej fajësisë ose jo të kryebashkiakut, sjellja e prokurorit lë për të dëshiruar. Sipas tij, në momentin e parë që ka konflikt interesi, çështja duhet të rrëzohet dhe të nis nga e para.

Demalia shtoi më tej se prokurorët duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të ftohtë dhe se tanimë ka nisur një lloj arrogance prej tyre.

“Nuk e di nëse Veliaj është fajtor apo jo, por sjellja e prokurorit pati një konflikt interesi, fyerje dhe sharje. Nuk mund të jetë prokuror ky, edhe sikur të ketë të drejtë duhet të shkarkohet. Sjellja e tij nuk është e një prokurori sepse duhet të jetë e ftohtë dhe të mos ketë asnjë lloj marrëdhënie. E gjitha kjo bën që çështja me këtë prokuror të rrëzohet dhe të nis nga e para.

Sa njerëz të thjeshtë ke në paraburgim. Ka nisur një lloj arrogance prokuroria. Nuk bëhet me gijotinë, të çon nga një diktaturë në një diktaturë tjetër. Duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Çdo institucion duhet të ketë demokracinë. Nuk po them kontroll për të mos ndaluar krimet por po them kontroll për të kryer një punë të ftohtë. Nëse futesh me urrejtje nuk je njeri i drejtësisë. Historikisht nuk kemi pasur kulturën e drejtësisë. “