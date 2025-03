Gazetari Xhevahir Zhabina, i ftuar në emisionin Open në News 24, komentoi zhvillimet e fundit në lidhje me dosjen e vrasjes së Fatbardh Licit, për të cilën akuzohen Safet Bajri, Astmer Bilali dhe e dashura e Bajrit.

Zhabina theksoi se është e konfirmuar që Bajri dhe Bilali ishin në Shkodër më 10 gusht 2018 dhe se e dashura e Bajrit ka qenë gjithashtu në vendin e ngjarjes, duke drejtuar një makinë të përdorur nga Bajri.

Për sa i përket hetimeve, Zhabina vuri në dukje se dosja nuk ka sjellë asnjë provë të re dhe se çështja ishte zbardhur nga Prokuroria e Shkodrës që në vitin 2018. Ai shprehu dyshime se SPAK mund të ketë më shumë informacione, duke theksuar se nëse vjen me një dosje të tillë, do të jetë e vështirë të dërgohet diçka në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Zhabina beson se SPAK mund të ketë asnjë informacion të fshehur dhe se hetimet do të vazhdojnë.

Xhevahir Zhabina: Është e konfirmuar që Safet Bajri dhe Astmer Bilali kanë qenë në 10 gusht 2018 në Shkodër. Edhe e dashura e Bajrit ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka qenë duke drejtuar një makinë të përdorur nga Safet Bajri. Dosja nuk ka ndonjë provë të re, çështja është zbardhur nga Prokuroria e Shkodrës më 2018. Mendoj se SPAK ka një as tjetër. Kjo, sepse nëse vjen me këtë dosje të 2018, është e vështirë të dërgojë diçka në GJKKO. Besoj se ka as nën mëngë nga ana e SPAK dhe duhet të presim hetimet.