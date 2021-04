Unioni Europian i Kontrollorëve, që është sindikatë me seli në Bruksel, ka reaguar për grevën e Albcontrol në Shqipëri dhe arrestimin e 3 kontrollorëve.

Sipas reagimit zyrtar, Unioni është i tmerruar nga lajmet e fundit në Shqipëri dhe i kërkon menjëherë shtetit të lirojë kontrollorët.

REAGIMI NGA UNIONI

Vendosni menjëherë lirimin për kolegët tanë!

Bruksel, 8 Prill 2021

ATCEUC është tmerruar nga lajmet e fundit nga Shqipëria.

Kontrolluesit e Trafikut Ajror të cilët vetëm të enjten e kaluar u takuan me Presidentin e tyre për të shprehur frikën dhe shqetësimet e tyre në lidhje me trajtimin e tyre në duart e punëdhënësit të tyre Albcontrol janë pushuar nga puna dhe pastaj u arrestuan.

Në një vend që aspiron të bëhet anëtar i BE është i papranueshëm që punëtorët thelbësorë, të rëndësishëm për sigurinë mund të pushohen nga puna dhe përfundimisht të arrestohen thjesht për kryerjen e detyrave të tyre në përputhje me rregulloret e BE-së ose për transmetimin e shqetësimeve të tyre publikisht kur punëdhënësi i tyre nuk pranoi të dëgjonte ose angazhohej me ta, një punëdhënës që në fund të fundit është përgjegjës për sigurinë të udhëtarëve që udhëtojnë në qiellin shqiptar.

Albcontrol ka ulur në mënyrë të njëanshme pagat e punonjësve të tyre deri në 70% pa u konsultuar dhe as biseduar me Sindikatat të cilat përfaqësojnë punëtorët e tyre.

Albcontrol ka refuzuar çdo kërkesë nga Sindikatat për të negociuar një marrëveshje të përgjegjshme, kolektive për të zgjidhur këtë krizë, një pozicion i cili ka vendosur punonjësit e saj nën një stres të jashtëzakonshëm shtesë në mes të një krize globale.

Si mundet që Shqipëria ta shohë veten të denjë për një të ardhme të ndritur të re si anëtar i BE kur reagimi i tij ndaj punëtorëve që ndjekin të drejtat e tyre themelore për të vepruar në një mënyrë që të kujton një të kaluar të errët staliniste që shpresonim të ishte varrosur, dhe arreston ata që i kundërshtojnë ata? Kjo është edhe më shqetësuese, kur kontrolluesit NUK veprojnë politikisht por kryejnë detyrat e tyre sipas rregulloreve kombëtare dhe evropiane.

Anëtarësimi në BE kërkon që Shqipëria të respektojë jo vetëm Evropiane Rregulloret por edhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe

Shtylla Evropiane e të Drejtave Sociale, ajo duhet të lërë pas të gjitha mënyrat e vjetra të kalojnë dhe përqafojnë plotësisht të drejtat e punëtorëve dhe përgjegjësitë e tyre ndaj siguria e aviacionit e bashkësive më të gjera evropiane (d.m.th. Këshilli i Europës , E.C.A.C.) në të cilën ata janë anëtarë. ATCEUC kërkon që çdo institucion i BE-së me marrëdhëniet në Shqipëri të përdorë ndikimin më të plotë për të ndihmuar Shqipërinë të shohë arrestimin e qytetarëve të saj që janë thjesht në përmbushjen e detyrave dhe të drejtave të tyre sipas Ligjit Kombëtar dhe Evropian në vend që të hynin në një dialog kuptimplotë dhe konstruktiv me ta të shihet si një shenjë se nuk është gati të anëtarësohet në Bashkimin Evropian dhe se lirimi dhe rikthimi i tyre është një hap themelor në rrugën drejt BE-së së plotë anëtarësimi.

ATCEUC ka humbur të gjitha kontaktet me kolegët tanë shqiptarë dhe është thellësisht i mërzitur nga ky zhvillim dhe i shqetësuar për mirëqenien e tyre, ne kërkojmë që Autoritetet shqiptare lirojnë menjëherë kolegët tanë./ b.h