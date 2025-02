Ish-deputeti i PS, Spartak Braho, i ftuar në emisionin Dekalog nga Roland Qafoku në Dritare TV, ka komentuar çështjen e arrestimit të Erion Veliajt, duke e cilësuar atë si një problem që ka aspekte politike dhe ligjore. Sipas Brahos, politizimi i kësaj çështjeje vetëm sa e dëmton atë.

“Unë mendoj se çështja e Erion Veliajt është sa politike aq edhe ligjore. Është politike sepse ai është numri dy i PS, por akuzat janë ligjore,” tha Braho, duke shtuar se politizimi i çështjes nuk do ta çlirojë Veliajn nga akuzat.

Braho gjithashtu kritikoi qëndrimin e kryeministrit Edi Rama, duke theksuar se ai duhet të organizojë një grup pune të specialistëve dhe të përfshijë zërin e partisë në vend që të mbajë një qëndrim.

Sipas Brahos, mbrojtja politike nuk është zgjidhja për Veliajn, por fokusi duhet të jetë në mbrojtjen juridike.

“Rama duhet të fokusohet në mbrojtjen juridike të Erion Veliajt dhe jo në mbrojtjen politike, dhe deri tani ai nuk po e bën,” theksoi Braho.

Në fund, ai u shpreh se nëse do të kishte një takim me avokatin e Erion Veliajt, do t’i këshillonte që ta mësonte Veliajn që të mos merret me prokurorinë dhe SPAK-un, por të përqendrohet në argumentet juridike që mund të sigurojnë pafajësinë e tij.

