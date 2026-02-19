Mbreti i Anglisë, Charles III, ka reaguar pas lajmeve që vëllai i tij, tashmë ish-Princi Andrew, është arrestuar.
“Mësova me shqetësim të thellë lajmin për arrestimin e Andrew Mountbatten-Windsor dhe dyshimet për shpërdorim të detyrës në një funksion publik. Tani vjen një proces i plotë, i ndershëm dhe i drejtë, përmes të cilit çështja hetohet në mënyrën e duhur dhe nga autoritetet e duhura.
Për këtë, siç kam thënë më parë, ata kanë mbështetjen dhe bashkëpunimin tim të plotë.
Po e them qartë: drejtësia duhet të bëjë punën e vet.
Teksa ky proces vijon, nuk do të ishte e drejtë që unë të komentoja më tej për këtë çështje.
Ndërkohë, familja ime dhe unë do të vijojmë detyrën dhe shërbimin ndaj jush. Charles R”, thotë Mbreti në reagimin e tij.
Ish-princi britanik, Andrew Mountbatten Wndsor është arrestuar nën dyshimin për shpërdorim të detyrës në një funksion publik.
Hetimet ndaj ish-princit nisën pas publikimit të materialeve nga dosja Epstein, që hodhën dritë për marrëdhëniet e tij me pedofilin.
Kryeministri Keir Starmer ishte një nga figurat e fundit të nivelit të lartë që ushtroi presion mbi Andrew, duke bërë thirrje që ai të dëshmojë zyrtarisht për lidhjet e tij.
Në një rast ish-princi Andrew dhe Jeffrey Epstein i kërkuan një balerine ekzotike të “përfshihej në akte të ndryshme seksuale” në shtëpinë e të ndjerit.
Në një letër të publikuar si pjesë e pjesës më të fundit të dosjeve të Epstein, avokatët e gruas së paidentifikuar thanë se asaj i ishin ofruar 10,000 dollarë për të kërcyer dhe se pasi ajo performoi, Epstein dhe Mountbatten-Windsor kishin kërkuar marrëdhënie seksuale në grup.
