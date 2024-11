SPAK vijon të godasë nivelet më të larta të politikës dhe korrupsionit, ku shpesh edhe është atakuar nga krerët e politikës, por si e sheh Dashamir Shehi këtë zhvillim në Shqipëri.

Në një lidhje me Edicionin Qendror të Lajmeve në Vizion Plus të moderuar nga Aleksandër Furxhi, Shehi tha se kjo që po ndodh në vendin tonë ka ndodhur vite më parë në Itali.

Sipas tij aksionet e SPAK nuk e kthejnë Shqipërinë në një Republikë Prokurorësh siç pretendojnë politikanët, por thjeshtë po pastron llumin e korrupsionit që ka kapur politikën ndër vite.

Furxhi: SPAK është shndërruar sot në një pol pushteti në Shqipëri, nga kjo rrugë kanë kaluar dhe Italia dhe vende të tjera, si po ndikon SPAK në jetën politike të vendit?

Shehi: Siç ndikoi në Itali. Nuk u bë ndonjë Republikë Popullorësh Italia, por ndihmoi që një kastë e vjetër atje e korruptuiar, në mënyrë individuale të largohej dhe t’i hapte rrugën një demokracie më moderne. Uroj që i njëti proces të vazhdojë edhe në Shqiëpri. Në situatën ku ëhstë shqipëria po i turbullojnë pak ujërat kjo ëhstë pozitive për politikën shqiptare.

Furxhi: PD proteston nesër, por këtë herë Berisha ka thënë nuk jemi parti guerrile, një herë tjetër PD u paraqit me qendrimin se e dinë qytetarët, e marrin ata në dorë, pse ka ardhur ky ndryshim, cila është mendimi juaj?

Shehi: Mendimi im, se si e mendojnë ata është punë për ta. Protestat janë një gjë pozitive, është një e drejtë. Nuk është se kam ndonjë shpresë të madhe. Shpesh kanë koinçiduar me datat e gjyqeve, kanë qenë më shumë personale. Kështu që mendoj të mos i bashkohem protestës, pasi mendoj se kemi punë të tjera për të bërë. Grupi jonë nuk identifikohet më me Berishën dhe me Metën. Mendoj se zoti Begaj ka një shans të mirë për të dalë mbi palët, këtë e ka kompetencë ai. Nëse opozita ka dyshimet e veta për datën 11, mjafton kjo që ta bëjë Presidentin ta kthejë në datën 4, nuk humb asgjë, njerëzit shkojnë më të qetë. Le të largohet ky dyshim nga zgjedhjet, ftoj presidentin të reflektojë për këtë ide. Nuk jam prej atyre që nuk shkoj në zyrë të Presidentit. Por një këshillë si njerëz të vjetër në këtë punë, ja vlen të na dëgjojë.