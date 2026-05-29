Masa e sigurisë ndaj Kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, dhe ecuria e saj në shkallët e gjyqësorit kanë qenë në qendër të debateve në emisionin “3D” të gazetarit Alban Dudushi në RTSH. I ftuar në panelin e diskutimit, juristi Ilir Gërdupi ka bërë një analizë teknike të procedurave ligjore, duke argumentuar se vendimi i fundit i Gjykatës së Lartë për mbajtjen në burg të zotit Veliaj nuk mund të ndikohej automatikisht nga vendimmarrja paralele e Gjykatës Kushtetuese.
Sipas ekspertit ligjor, diskutimet aktuale në publik mbeten në nivel aludimesh, pasi asnjë prej institucioneve nuk ka zbardhur ende argumentet e plota të vendimeve të tyre. Gërdupi theksoi se njoftimet e thjeshta për shtyp nuk përbëjnë bazë ekzekutive për trupat gjykuese.
Juristi detajoi situatën procedurale rreth vendimit të Kushtetueses:
“Së pari, duhet të kuptojmë që vendimi i së martës nuk është zbardhur ende. Për rrjedhojë, ne kemi vetëm një orientim të përgjithshëm përmes njoftimit që ka dhënë Gjykata Kushtetuese mbi ndarjen e votave, pjesën e kërkesës që është pranuar dhe detyrat konkrete që lihen. Mirëpo, ajo që do të përbëjë thelbin e çështjes do të jetë ekzaktësisht momenti kur vendimi të zbardhet.”
Sipas tij, vetëm dokumenti i plotë do të qartësojë nëse Kushtetuesja ka marrë parasysh statusin specifik të Veliajt si i zgjedhur vendor, apo thjesht po i kërkon Gjykatës së Lartë të aplikojë standardin e ri që detyron argumentimin e hollësishëm se pse nuk mund të jepet një masë më e lehtë sigurie se arresti në burg.
Gërdupi hodhi poshtë pretendimet se vendimi i Gjykatës së Lartë i marrë një ditë më parë duhej të reflektonte kthesën e Gjykatës Kushtetuese, duke kujtuar se bëhet fjalë për faza dhe kërkesa të ndryshme procedurale, si dhe për shkak të kohës që kërkon makineria e drejtësisë.
Gjatë shpjegimit të tij në emision, juristi vuri në dukje aspektin kohor të rekurseve:
“Nga ana tjetër, vendimmarrja e Gjykatës së Lartë nuk mund të ndikohej nga ky vendim i Gjykatës Kushtetuese. Përveç kësaj, nuk bëhet fjalë për të njëjtën çështje, pasi kërkesat për ndryshimin e masës së sigurisë mund të bëhen çdo dy muaj.”
Një tjetër ngërç ligjor i evidentuar lidhet me vendimin unifikues të vetë Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Ndonëse gjyqtarët janë koshientë për përmbajtjen e tij pasi e kanë votuar vetë, teknikisht ai nuk ka marrë ende fuqi detyruese absolute për sistemin në mungesë të formalizmit zyrtar:
“Një tjetër problematikë lidhet me faktin se vendimi unifikues ende nuk është zbardhur dhe nuk është botuar në Fletoren Zyrtare — moment ky që do ta bënte atë zyrtarisht të njohur dhe të detyrueshëm për gjykatat më të ulëta, buron por edhe për vetë Gjykatën e Lartë.”
