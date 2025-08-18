Policia greke ka publikuar fotografinë e 28-vjeçarit i cili që u arratis nga spitali i burgut sot.
Sipas informacioneve ai ishte arrestuar së fundmi për vepra penale sipas ligjit, posedim të drogës dhe mosbindje, ndërsa hetimi paraprak që është në vazhdim zbuloi se ndaj tij pritej një vendim nga Gjykata e Apelit të Selanikut.
Ai ishte dënuar me 12 vjet burg dhe një gjobë prej 50,000- eurosh, për shkelje të ligjit për drogën, si dhe një vendim të Këshillit të Apelit të Selanikut, që urdhëronte arrestimin e tij për shkelje të ligjit për drogën.
