Quhet Agim Margegaj, 43 vjecari shqiptar qe u arratis nga burgu grek, e me pas u kap me 5 kg heroine.

Mediat greke raportojne i denuar ne Lezhe me 35 vite burg, e qe u arratis nga burgu grek u kap pas operacionit te policise greke ne Artemida, Athine.

Policia i gjeti me vete 5 kg 50 gram heroine, 1 peshore elektronike, 1050 euro, karte identiteti dhe pasaporte e falsifikuar, 2 celulare, 1 kreher arme, pajisje plastike presimi.

Sipas hetimeve, droga kishte ardhur nga Shqiperia dhe policia greke eshte ne kerkim te nje furgoni Benz qe dyshohet se kishte kaluar nga Kakavija.

Margegaj rezulton i kerkuar ne Greqi pasi kishte marre leje nga burgu dhe nuk ishte kthyer. Ai vuante denim me burgim te perjetshem per vrasje me dashje, tentative vrasje me shume se njehere, grabitje ne bashkepunim me shume se njehere, armembajtje pa leje, perdorim arme. Gjithashtu ai rezulton i kerkuar ne Shqiperi, i denuar me 35 vite burg per vrasje.

