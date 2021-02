Vendimi për paraburgim shtëpiak ndoshta asnjëherë nuk do të arrijë në duart e Sasho Mijallkovit. Policia malazeze mbrëmë nuk e gjeti as në shtëpinë e tij, e as në shtëpinë e dytë, hotelin “Marriott”.

Që nga mbrëmë, policia ka bllokuar çdo hyrje dhe dalje të hotelit, e sot në mëngjes po kontrollonte çdo veturë që dilte nga parkingu.

Policia mbrëmë lëshoi fletë-arrest kombëtar, e sot pasi Mijalkovi nuk u gjet askund, kërkoi edhe fletë-arrest ndërkombëtar, e Gjykata Themelore e pranoi.

Sipas kumtesës së Prokurorisë publike, Ministria e Punëve të Brendshme, të shtunën ka dorëzuar informacione se Sasho Mijallkov mund të arratiset.

“Indiciet e para që ndoshta i akuzuari Sasho Mijalkov po përgatitet për arratisje nga Ministria e Punëve të Brendshme i kanë ndarë me ne të shtunën në ora 23:00. Të dielën në mëngjes janë bërë kontrollet e duhura dhe është përgatitur propozimi për paraburgim. Vendimi nga ana e Prokurorisë është pranuar në orën 18:45. Në ndërkohë, derisa e kemi marrë vendimin, prokurorët publik vazhdimisht janë informuar nga persona zyrtar pranë MPB-së, se kanë kontakt vizual me të akuzuar Sasho Mijallkov dhe se ai nuk ka ikur”.

Kryeministri Zaev thotë se e kupton mllefin e qytetarëve, e premton se do të kërkojë përgjegjësi nëse konstatohet se pushteti ekzekutiv nuk ka vepruar në kohë.

“Thashë se do të kërkoj përgjegjësi kur t’i dimë detajet. Por ne ende nuk i dimë për Gruevskin! Mbrëmë gjykata ka dhënë urdhër për burg shtëpiak. Nëse nuk mashtrohem në orën 18:30 në Byronë për Siguri Publike është marrë urdhri dhe menjëherë është vepruar sipas urdhrit. Rendi është që t’i presim detajet dhe sigurisht nëse ka çfarëdo lëshimi përgjegjësi do të kërkoj publikisht”.

E nga ana tjetër, kreu i opozitës, Hristijan Mickoski, kërkoi dorëheqje të Qeverisë Zaev.