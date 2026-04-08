Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, i cili është shprehur kundër luftës ndaj Iranit nga SHBA dhe Izraeli, ka mirëpritur arritjen e një armëpushimi në Lindjen e Mesme, por ka theksuar përgjegjësitë e atyre që e nisën konfliktin.
“Armëpushimet janë gjithmonë një lajm i mirë. Sidomos kur çojnë drejt një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme. Por lehtësimi i përkohshëm nuk duhet të na bëjë të harrojmë kaosin, shkatërrimin dhe jetët e humbura. Qeveria spanjolle nuk do t’i duartrokasë ata që i vënë flakën botës vetëm sepse shfaqen me një kovë me ujë”, shkroi udhëheqësi socialist në X, duke deklaruar se “ajo që nevojitet tani” është “diplomacia, e drejta ndërkombëtare dhe paqja”.
