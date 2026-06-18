Luftimet kanë vazhduar në Libanin jugor midis ushtrisë izraelite dhe Hezbollahut në orët e fundit, pavarësisht njoftimit të një armëpushimi të ri që duhet të përfshijë edhe vendin mesdhetar në veri të shtetit hebraik.
Sipas raportit të fundit nga Ministria e Shëndetësisë libaneze, 28 viktima dhe 17 të plagosur u regjistruan në 24 orët e fundit si rezultat i bombardimeve izraelite.
Kjo e çon numrin e të vdekurve që nga fillimi i fazës së re të luftës në Liban më 2 mars në të paktën 3,912, përfshirë qindra fëmijë dhe 11,873 të plagosur.
Në ditët e fundit, ushtria izraelite është përpjekur të përparojë në rajonin Nabatiye, në veri të lumit Litani. Në Nabatiye al Faëqa (sipër), një dron izraelit qëlloi një granatë tymuese drejt një familjeje që sapo kishte mbërritur para shtëpisë së tyre.
Ushtria libaneze, ekipet e shpëtimit dhe banorët u vunë në shënjestër në Haddatha ndërsa kërkonin trupa nën rrënoja dhe inspektonin shtëpitë.
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