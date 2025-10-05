Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi sot se Izraeli nuk do të zbatojë asnjë pjesë të planit të armëpushimit të propozuar nga presidenti Donald Trump, nëse nuk lirohen të gjitha pengjet që ndodhen ende në duart e Hamasit.
“Ne nuk do të zbatojmë asnjë nga 21 pikat e planit Trump derisa pengu i fundit të kthehet në tokën izraelite”, tha Netanyahu.
Gjithashtu ai shtoi më tej:”Vetëm atëherë do të kalojmë në fazën tjetër.
Deklarata e tij u bë gjatë një fjalimi në Forumin e Heronjve të Izraelit, një ngjarje ku morën pjesë familjarë dhe të afërm të viktimave të sulmeve të 7 tetorit nga Hamasi dhe luftës në Gaza.
