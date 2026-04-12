Ukraina dhe Rusia akuzuan njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit të Pashkëve, të vendosur me iniciativën e Presidentit rus Vladimir Putin dhe me dakordësinë e Presidentit ukrainas Volodymyyr Zelensky.
Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Ukrainase njoftoi në rrjetet sociale se deri në orën shtatë të mëngjesit të sotëm, janë regjistruar 2,299 shkelje të marrëveshjes së armëpushimit, numri më i madh i të cilave lidhet me sulme me dronë.
Sipas deklaratës së ushtrisë ukrainase, nuk pati sulme me raketa dhe bomba ajrore të drejtuara.
Ministria ruse e Mbrojtjes bëri pretendime të ngjashme.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, më shumë se 1,900 shkelje të marrëveshjes së armëpushimit u regjistruan nga pasditja e së shtunës deri në mëngjesin e sotëm, raportoi agjencia Tas.
Sipas marrëveshjes midis Kievit dhe Moskës, armëpushimi i Pashkëve duhet të zgjasë 32 orë – nga e shtuna në orën 16:00 sipas kohës lokale në Moskë deri në fund të javës, njoftoi Kremlini.
