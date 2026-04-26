Ministri i Jashtëm i Iranit, Seyed Abbas Araghchi, ka zhvilluar një seri telefonatash intensive diplomatike.
Përveç bisedave me aktorë rajonalë, Araghchi foli sot me Jean-Noël Barrot, Ministrin e Jashtëm të Francës, për “zhvillimet e lidhura me armëpushimin”.
Sipas llogarisë Telegram të Ministrisë së Jashtme të Iranit, ai theksoi “rëndësinë” e rolit “konstruktiv” të vendeve evropiane në këtë proces.
Ministri francez Barrot shprehu mbështetjen për diplomacinë dhe dialogun për të ulur tensionet, duke shprehur shpresën për paqe përmes negociatave.
Sipas Teheranit, vendet evropiane po ndiejnë presionin nga situata në Ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon një e pesta e dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm.
Irani ka mbyllur kalimin për anijet e palëve të përfshira në agresionin ushtarak kundër tij, duke shkaktuar shqetësime ekonomike dhe të sigurisë në rajon.
Biseda vjen në kuadër të përpjekjeve për të stabilizuar situatën pas përshkallëzimit ushtarak midis Iranit, SHBA-së dhe Izraelit, ku Araghchi ka ritheksuar nevojën për ndërhyrje serioze ndërkombëtare, përfshirë nga Europa, për të ndalur luftën dhe për të rivendosur stabilitetin.
Franca ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj sulmeve mbi objektivat civile dhe ka nxitur zgjidhje politike.
