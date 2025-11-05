Tre persona kanë rënë në prangat e policisë së Gjirokastrës dhe dy të tjerë u shpallën në kërkim, pasi posedonin armë, municione dhe lëndë narkotike në banesat e tyre në lagjen “Zinxhira” të Gjirokastrës dhe në fshatin Bënçë të Tepelenës.
Policia njofton se në pranga kanë rënë babë e bir në Gjirokastër dhe është shpallur në këkrim djali tjetër 19-vjeçar dhe nipi i tij 25-vjeçar.
Në banesën e tyre, në lagjen “Zinxhira”, policia gjeti 1 armë zjarri kallashnikov, 1 armë zjarri pistoletë, 1 armë gjahu dhe municion luftarak;
Ndërsa në fshatin Bënçë të Tepelenës u arrestua një 21-vjeçae, pasi në banesën e tij, u gjetën 1 armë zjarri kallashnikov dhe municion luftarak.
Njoftim i Policisë Gjirokastër
DVP Gjirokastër/Sekuestrohen 3 armë zjarri, 1 armë gjahu, 1 armë e ftohtë bajonetë, municion luftarak, një sasi heroine, 300 fara kanabisi dhe një shumë parash(euro e lekë).
Finalizohet si rezultat i një hetimi disajavor, me metoda proaktive, operacioni policor i koduar “Interruption”.
Arrestohen 3 shtetas dhe shpallen në kërkim 2 të tjerë, të cilët posedonin sendet e kundërligjshme, në 3 banesa në lagjen “Zinxhira” dhe në fshatin Bënçë.
Njëri prej të arrestuarve, me precedent për trafikim të lëndëve narkotike.
Si rezultat i një hetimi që u ndoq për disa javë, me metoda proaktive, në koordinim me Prokurorinë e Gjirokastrës, për të dokumentuar veprimtaritë kriminale të disa shtetasve, në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike dhe armëmbajtjes pa leje, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve, në bashkëpunim me specialistët e Sektorit Operacional, me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, me shërbimet e Komisariatit të Policisë Gjirokastër dhe shërbimet e Komisariatit të Policisë Tepelenë, finalizuan operacionin “Interruption”.
Në kuadër të këtij operacioni:
-u arrestua shtetasi Ç. B., 57 vjeç (me precedent për trafikim të lëndëve narkotike), u arrestua djali i tij 14 vjeç, si dhe u shpall në kërkim djali tjetër i tij, shtetasi E. B., 19 vjeç, pasi në banesën e tyre, në lagjen “Zinxhira”, u gjetën: 1 armë zjarri kallashnikov, 1 armë zjarri pistoletë, 1 armë gjahu dhe municion luftarak;
-u shpall në kërkim shtetasi A. B., 25 vjeç (djali i vëllait të 57-vjeçarit), pasi në banesën e tij, në lagjen “Zinxhira”, u gjetën: 1 bajonetë, 300 fara të dyshuara narkotike Cannabis Sativa, një sasi lënde e dyshuar narkotike Heroinë, municione luftarak, 10 000 euro dhe 100 000 lekë;
-u arrestua shtetasi A. S., 21 vjeç, pasi në banesën e tij, në fshatin Bënçë, u gjetën 1 armë zjarri kallashnikov dhe municion luftarak.
Vijon puna për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, E. B. dhe A. B. (kushërinj).
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Gjirokastrës, për veprime të mëtejshme.
