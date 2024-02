Dy shtetas shqiptarë janë plagosur në Clermont-Ferrand të Francës, pas një sherri, njëri nga një armë zjarri në gjoks dhe tjetri nga një plagë me thikë në fyt. Sherri ndodhi në lagjen Croix-de-Neyrat të Clermont-Ferrand, rue des Clos. Stacioni i policisë Clermont-Ferrand ka shpjeguar se të përfshirët në ngjarje kanë qenë në një automjet “Renault Scénic” në të cilin ndodheshin 2 persona dhe një “VË Golf” në të cilin ka qenë një person. Duket se ka pasur një sherr për të cilin nuk dihet motivi, sipas policisë.

Personi që mbërriti me “Golf” me sa duket e goditi me thikë në fyt një shqiptar banues në Scenic. Një nga pasagjerët e makinës u përgjigj me një të shtënë duke goditur tjetrin në gjoks. Dy personat që banonin në Scenic janë larguar veçmas, pasagjeri në këmbë, shoferi me mjetin. Viktima e plagosur nga plumbi ka mbetur në vendngjarje dhe është dërguar në spital. Për momentin nga Komisariati nuk ka të dhëna për gjendjen e tij shëndetësore.

Dy orë më vonë, individi me dëmtim të arteries karotide u paraqit në qendrën shëndetësore République, i cili njoftoi komisariatin. “Ai u trajtua para se të merrej në paraburgim.” Ai është një shqiptar 30-vjeçar. “Ai ishte nën kontrollin gjyqësor dhe i ndalohej të largohej nga Allier, ndaj është në shkelje”, tregon komisariati. I plagosuri nga të shtënat me armë është gjithashtu shqiptar, 25 vjeç.

