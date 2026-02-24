Britania i ka cilësuar si të pabaza akuzat ruse se Ukraina po kërkon të pajiset me armë bërthamore me ndihmën e Londrës dhe Parisit. Qeveria e Keir Starmer theksoi se Vladimir Putin po përpiqet të largojë vëmendjen nga “veprimet e tij të neveritshme në Ukrainë”.
“Ky është një përpjekje e qartë e Vladimir Putinit për të larguar vëmendjen nga veprimet e tij të neveritshme në Ukrainë”, tha një zëdhënës i qeverisë britanike, duke shtuar më pas se “Nuk ka asgjë të vërtetë në këtë.”
Nga ana e saj, Franca zgjodhi të përgjigjej nëpërmjet French Response, një llogari e X e lidhur me Ministrinë e Jashtme Franceze dhe e krijuar për të luftuar dezinformimin, e hodhi poshtë pretendimin mbi X.
“Pesë vjet pas nisjes së ‘luftës treditore’, Rusia do të preferonte vërtet që ju të përqendroheshit te armët bërthamore franceze dhe britanike”, thuhet në postim. “Shantazhi bërthamor nuk do ta fshehë mbështetjen dërrmuese ndërkombëtare për Ukrainën, në përvjetorin e katërt të ‘luftës suaj treditore’ të dështuar.”
Ndërsa, Heorhii Tykhyi, zëdhënës i ministrisë së Jashtme ukrainase i tha Reuters se “zyrtarët rusë, të njohur për të dhënat e tyre të gënjeshtërta, po përpiqen përsëri të sajojnë absurditetin e vjetër të ‘bombës së ndyrë’”.
Në reagimin e rusëve, thuhej se qeveria gjermane kishte refuzuar që të furnizonte Kievin me armë bërthamore, ndryshe nga Britania dhe Franca.
“Berlini me maturi ka refuzuar të marrë pjesë në këtë sipërmarrje të rrezikshme”, thuhej në deklaratë.
