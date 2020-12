Sulmuesi i Kombëtares Shqiptare Armando Broja ka rezultuar i prekur nga koronavirusi në tamponin e kryer ditën e djeshme dhe nuk do të jetë në dispozicion të Vitesses për sfidën e sotme përballë Herenveen.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi holandez, që ka publikuar formacionet e ndeshjes së mesditës së sotme dhe ka konfirmuar se Broja mungon në 11-shen bazë por edhe në pankinë, pasi ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit.

Sulmuesi 19-vjeçar u huazua nga Chelea te Vitesse gjatë merkatos së verës dhe deri tani ka luajtur 10 ndeshje me klubin holandez, duke u bërë protagonist edhe me 5 gola të shënuar, ndërsa në javët e fundit ishte shndërruar në titullar të padiskutueshëm.

Megjithatë infektimi me koronavirus mund të ketë mbyllur para kohe vitin për Brojën, duke qenë se ndeshjen e fundit për 2020-ën Vitesse do të luajë më 23 dhjetor, pra pas 10 ditësh dhe vështirë se sulmuesi do të rikuperohet para asaj date./a.p