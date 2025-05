Një armë e re mund të ndryshojë faktet në fushën e betejës në Rusi-Ukrainë. Këta janë dronët e rinj me fibra optike, një produkt i teknologjisë në zhvillim të vazhdueshëm.

Ata përbëhen nga një bobina prej dhjetëra kilometrash kabllo me fibra optike që vendoset në fund të një droni dhe lidhet me operatorin, duke parandaluar në mënyrë efektive kundërmasat elektronike dhe duke mbetur imune ndaj luftës elektronike.

“Video dhe sinjali i kontrollit transmetohen nga dhe prej dronit përmes kabullit, jo përmes frekuencave të radios. Kjo do të thotë se nuk mund të ndërhyhet nga interceptorët elektronikë“, tha një inxhinier i një droni ushtarak në fushën e betejës në Rodinsk dhe Pokrovsk.

Kur dronët filluan të përdoreshin masivisht në këtë luftë, të dyja ushtritë pajisën automjetet e tyre me sisteme luftarake elektronike, të cilat mund t’i neutralizonin ato. Kjo mbrojtje është zhdukur me ardhjen e dronëve me fibra optike. Rusia aktualisht ka avantazhin në zhvillimin e këtyre armëve, ndërsa Ukraina, nga ana e saj, po përpiqet të rrisë prodhimin e saj.

“Rusia filloi të përdorte dronët me fibra optike shumë kohë para nesh, ndërsa ne ende po i testonim ato. Këta dronë mund të ulen më poshtë se zakonisht. Me to mund të hyjmë edhe në shtëpi dhe të kërkojmë objektivat brenda“, thotë një pilot droni i Brigadës së 68-të.

Dronët me fibra optike kanë të meta pasi janë më të ngadaltë dhe kablloja mund të ngatërrohet lehtësisht në pemë.

Por tani për tani, përdorimi i gjerë i Rusisë do të thotë se ato shpesh mund të jenë më vdekjeprurëse për kampin kundërshtar.