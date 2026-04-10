Eksperti për çështjet e sigurisë Redion Qiriazi ka analizuar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1, konfliktin e fundit në Lindjen e Mesme, duke vënë në dukje gabimet strategjike të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit.
Qiriazi theksoi se lufta ka treguar qartë se fuqitë perëndimore e kanë nënvlerësuar rezistencën iraniane. “Mendoj që ky konflikt ka provuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e nënvlerësuan deri diku aftësinë e Iranit për t’i qëndruar një konflikti të tillë”, deklaroi eksperti.
Sipas tij, qëllimi kryesor i operacionit fillestar ka qenë të nxisë një revoltë të brendshme që të çonte në rrëzimin e regjimit në Teheran. Megjithatë, kjo strategji dështoi plotësisht.
“Sigurisht, madje kemi qenë në këtë emision së bashku, Alban, kur e kemi diskutuar që qëllimi kryesor i këtij operacioni ka qenë t’i jepte një farë krahu asaj revolte të brendshme në mënyrë që të kishte një kryengritje popullore që do të ndërronte regjimin brenda tij. Qartësisht kjo nuk funksionoi”, tha Qiriazi.
Ai shpjegoi se arsyeja kryesore e këtij dështimi është se regjimi iranian kishte “gjithçka për të humbur”, duke përfshirë jo vetëm pushtetin, por edhe jetën e liderëve të tij.
“Arsyeja më e rëndësishme për këtë, mendoj, është sepse regjimi iranian kishte gjithçka për të humbur.
Pra, i vendosur përballë faktit të një shkatërrimi total – jo vetëm të një dizintegrimi politik të revolucionit të tyre, por në të njëjtën kohë edhe kërcënimit të jetëve të tyre…
Për këtë arsye ata kishin gjithçka për të humbur dhe rrjedhimisht vendosmëria e tyre ishte maksimale”, theksoi ai.
Eksperti foli edhe për strukturën e thellë të regjimit iranian, i cili është i shpërndarë si në sipërfaqe ashtu edhe në thellësi të shoqërisë, duke e bërë shumë të vështirë çrrënjosjen e tij.
Qiriazi kritikoi më tej vazhdimin e sulmeve pas dështimit të valës së parë, duke e quajtur këtë një “kurth të përshkallëzimit” të zakonshëm në konflikte.
“Gabimet më pas janë dyfishuar në momentin kur vala e parë e sulmeve nuk dha efektin e duhur, që ishte kapitullimi i regjimit… Por duke insistuar në idenë që ‘po të vazhdojmë edhe pak më shumë, regjimi do të bjerë’… Unë mendoj që ajo do të ishte një moment i mirë në fakt për të bërë edhe një hap prapa dhe për të kërkuar në fakt negociata”, u shpreh ai.
Ai përmendi gjithashtu se Irani e ka kuptuar fuqinë e tij reale jo nëpërmjet armëve konvencionale, por nëpërmjet kontrollit të frikës mbi Ngushticën e Hormuzit.
