Kryetari i Lëvizjes Bashkë, Arlind Qori, ka deklaruar se mund të jetë një kandidat i mundshëm i këtij subjekti politik në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës. I ftuar në studion e emisionit “Trialog” në RTSH, Qori tha se do të kandidojë vetëm nëse zgjidhet nga Lëvizja Bashkë si kandidat zyrtar.
Qori njoftoi se nesër do të mblidhet Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë, ku do të diskutohet çështja e zgjedhjeve dhe, me shumë gjasë, do të vendosen edhe kandidatët e mundshëm.
“Nesër do mbledhim Këshillin Koordinues, do diskutojmë çështjen e zgjedhjeve dhe me shumë gjasë do të vendosim edhe kandidatë e mundshëm. I mundshëm jam edhe unë, por gjithsesi ky është një diskutim që do bëhet nesër. Unë jam gati nëse të tjerët në Këshillin Koordinues bien dakord që të jem unë. Gjithsesi nuk e vendos unë dhe Lëvizja Bashkë nuk më ka vetëm mua”, tha ai.
Ai theksoi qartë se nuk do të ketë negociata me asnjë parti politike.
“Ne nuk jemi në negociata me asnjë parti. Kemi shpallur veten si një parti që është kundër qeverisë dhe establishmentit të vjetër e të korruptuar. Unë e kam thënë që nuk do të bëhemi pjesë e asnjë lloj negociate. Lëvizja Bashkë do të kandidojë me kandidatin e vet në zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës”, u shpreh ai.
Presidenti Bajram Begaj dekretoi sot datën 9 nëntor për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore në 6 bashki, përfshirë edhe Tiranën.
