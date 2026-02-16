Dy arkitektë të njohur ndërkombëtar dhe profesorë në Politecnico di Milano, Stefano Boeri dhe Cino Zucchi, do të përballen me gjyq për tentativë të konkursit (manipulim të ofertave) dhe deklarata të rreme në lidhje me konfliktin e interesit, lidhur me konkursin ndërkombëtar për ndërtimin e BEIC, Biblioteka e re Europiane e Informacionit dhe Kulturës në Milano.
Vendimi për t’i dërguar arkitektët në gjyq është marrë nga gjyqtari për procedurat paraprake Fabrizio Filice, i cili ka vendosur gjithashtu të thërrasë në gjyq edhe katër profesionistë të tjerë dhe ka caktuar seancën e parë për në 17 prill. Siç ka ndodhur edhe në episodet e mëparshme të këtij rasti, Stefano Boeri nuk ishte prezent në Pallatin e Drejtësisë. Ai ka komentuar vetëm përmes një komunikate. “Konfirmoj besimin tek drejtësia dhe shpresoj të tregoj gjatë procesit pafajësinë time”.
“Ky është një hap formal, gjyqtari nuk ka hyrë në thelb të çështjes. Jam i qetë dhe besoj që gjatë gjyqit, me prova konkrete, do të tregoj që gjithmonë kam vepruar me rregull dhe korrektësi. Jam gjithmonë i ftuar në juritë e konkursit sepse konsiderohem i rreptë dhe serioz”.
Zucchi tha gjithashtu se ai e konsideron veten një arkitekt tradicional. “Ne jemi të thirrur të japim një gjykim kulturor mbi një vepër që mbetet për qytetin; ka një përgjegjësi të madhe për jurinë”.
Gjatë hetimeve, Prokuroria në shkurt 2025 kishte kërkuar “arrest shtëpie” për Zucchin dhe arkitektët e tjerë, përfshirë Boerin dhe Pier Paolo Tamburellin, por gjyqtari kishte refuzuar dhe kishte vendosur masa të përkohshme për Zucchin, duke e ndaluar për tetë muaj të marrë pjesë në juritë e konkurseve publike. Këto masa tashmë kanë përfunduar.
Hetimet e kryera nga prokurorët Giancarla Serafini dhe Paolo Filippini kanë gjetur se Boeri dhe Zucchi nuk kishin deklaruar konfliktin e interesit dhe kishin mbetur, respektivisht, si kryetar dhe anëtar të jurisë që në korrik 2022. Të akuzuar janë edhe arkitektët Raffaele Lunati, GianCarlo Floridi dhe Pier Paolo Tamburelli nga studio Baukuh. Hetimi ka konstatuar një “marrëveshje” të dokumentuar për të favorizuar fituesit e konkursit.
Sipas akuzës, Tamburelli kishte një rol “ndërmjetësues” me dy profesorët gjatë vlerësimit dhe fazave para shpalljes së fituesit, që sipas Prokurorisë ishte një proces i pilotuar. Avokatët e të pandehurve argumentojnë se projekti fitues ishte më i miri, nuk pati favorizime dhe të gjitha projektet u vlerësuan në mënyrë anonime. Gjithashtu, rasti përfshin edhe arkitektin Andrea Caputo, i cili doli i treti në konkurs. Boeri dhe Zucchi akuzohen edhe për deklarata të rreme.
Në 18 shkurt 2025, gjyqtari për masat paraprake Luigi Iannelli nuk kishte pranuar kërkesën për “arrest shtëpie”, por kishte vendosur masa të përkohshme, duke ndaluar të pandehurit të marrin pjesë në juritë publike dhe të punojnë me administratën publike për periudha nga një vit deri në tetë muaj.
