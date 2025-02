Analisti Valon Arifi ka komentuar zhvillimet politike në Kosovë, duke thënë se Bedri Hamza pritet të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, dhe se nuk do të ketë koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) dhe Partisë Demokratike të Kosovës (PDK). Në një intervistë për emisionin “Sot Live në Shqipëri” në Report TV, Arifi theksoi se si Albin Kurti ashtu edhe Hamza janë shprehur kundër mundësisë për një koalicion mes partive të tyre. Sipas tij, Hamza ka deklaruar se do të kërkojë koalicion vetëm me partitë opozitare, duke nënkuptuar se opozita ka shumicën me 60 deputetë.

Arifi gjithashtu komentoi rënien e votave të Lëvizjes Vetëvendosje, duke thënë se kjo ndodhi për shkak të udhëheqjes së Kurtit gjatë katër viteve të fundit, marrëdhënieve të tij të tensionuara me faktorët ndërkombëtarë dhe qëndrimeve arrogante gjatë fushatës zgjedhore. Ai shtoi se kjo rënie është pasqyra e një humbje të preferencës nga qytetarët, të cilët janë larguar për shkak të politikave të Kurtit dhe menaxhimit të tij të politikës së jashtme, përfshirë marrëdhëniet me shtetet e huaja dhe opozitën.

Arifi gjithashtu e vlerësoi marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Kosovës si më të keqen që ka pasur ndonjëherë gjatë këtyre katër viteve të fundit, duke theksuar se lidhjet mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe atij kosovar, Albin Kurti, kanë qenë të tensionuara dhe pa marrëdhënie konstruktive.