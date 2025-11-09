Janë quajtur minerale të rralla, por njihen edhe si “ari i padukshëm” i epokës digjitale dhe të gjelbër. Nga 17 elementë kimikë që gjenden në sasi të vogla në koren e Tokës, Shqipëria, edhe pse territor i vogël, përmban disa prej tyre në disa zona.
Në hartën e publikuar së fundmi nga Agjensia Publike Europiane e trajnimeve pasqyrohet prania e kobaltit në Pogradec, material me rëndësi të veçantë për bateritë me litium.
Po ashtu bakri, me rezerva në zonën e Lezhës dhe Kukësit, boksit, magnez, Nikeli në Kukës, Devoll, Çervenakë, Përrenjas dhe Librazhd si depozita e klasit C dhe një depozitë të klasit B në Devoll.
Sipas Bashkimit Europian kërkesa e përgjithshme për lëndë të para pritet të rritet gjashtëfish deri në vitin 2030 dhe shtatëfish deri në vitin 2050. Për ekspertët kjo pasuri kombëtare ka premisa të veprojë dyfish.
“Kushtet dhe mënyrat e trajtimit të këtyre minierave dhe të këtyre mineraleve, kushtet standarde mjedisore, sanitare dhe standardet e sigurisë në punë, si dhe transparenca e përdorimit të koncesioneve të dhëna për këto minerale, nuk lidhen vetëm me shfrytëzimin e tyre si lëndë e parë, por edhe me mënyrën e përpunimit të këtyre mineraleve në gjysmëprodukte, të cilat do të kenë një vlerë të shtuar”, shprehet eksperti Albert Gajo.
Efiçenca e tyre në ekonomi është e siguruar, mendon eksperti Gajo, duke iu referuar hartës ekonomike europiane.
“Kjo do të jetë një çelës shumë i rëndësishëm për të zhvilluar një sektor që është fuqishëm dhe ka një perspektivë afatgjatë, sepse është treg i sigurt dhe një treg ku Shqipëria do të jetë pjesë e një periudhe shumë të gjatë dhe afatgjatë në zhvillimin ekonomik”, nënvizon eksperti.
Leave a Reply