Një tjetër kapitull i lavdishëm dhe plot dramë u shkrua nga Argjentina në rivalitetin historik me Anglinë. Kombëtarja “Albiceleste” ia doli të përmbysë rezultatin në shifrat 1-2 në gjysmëfinalen e dytë të Kupës së Botës, duke siguruar një biletë të artë për në finalen e madhe ku i pret Spanja.
Ndeshja nisi me një ritëm mjaft të lartë, por ishte pjesa e dytë që solli të gjithë spektaklin dhe emocionet e vërteta. Anthony Gordon kaloi Anglinë në epërsi në fillim të pjesës së dytë, duke ndezur festën te tifozët e “Tre Luanëve” e duke dhënë iluzionin se më në fund ky mund të ishte Botërori i tyre.
Mirëpo, reagimi i kampionëve në fuqi nuk vonoi. Ishte mesfushori Enzo Fernandez ai që vendosi baraspeshën me një goditje të saktë, duke rikthyer besimin dhe qetësinë në radhët e Argjentinës.
Kur ndeshja dukej se po i drejtohej shtesave dhe tensioni në stadium kishte arritur kulmin, në skenë doli kapiteni.
Lionel Messi, me një asist të mrekullueshëm dhe plot klas, gjeti në zonë Lautaro Martinez. Sulmuesi argjentinas nuk gaboi, duke u shkëputur bukur dhe duke e dërguar topin në rrjetë me një goditje të saktë me kokë në minutat e fundit të lojës.
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