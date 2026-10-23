Një hetim penal mbi rolin e Presidentit Argjentinas Javier Milei dhe motrës së tij Karina Milei në një skandal me kriptomonedha u pushua të premten, sipas të dhënave të gjykatës.
Gjykatësi federal Marcelo Martinez de Giorgi dha urdhrin pasi prokurori Eduardo Taiano kërkoi shkarkimin, sipas gazetës lokale La Nacion.
Në shkurt të vitit 2025, një gjyqtar u caktua për të hetuar rolin e Mileit në promovimin e një kriptomonedhe që ra ndjeshëm.
Milei kishte rekomanduar kriptomonedhën pak të njohur $LIBRA në një postim në X, duke nisur një rritje të shkurtër të çmimeve. Më vonë ai e fshiu postimin dhe mohoi të kishte ndonjë lidhje me kriptomonedhën, e cila shpejt ra ndjeshëm.
Hetimi kishte hetuar mashtrimin e mundshëm të përfshirë në lançimin e monedhës. Në kohën e rënies së monedhës, Milei tha se kishte vepruar “me mirëbesim” dhe akuzoi rivalët e tij politikë se po përpiqeshin të përfitonin nga situata.
The post Argjentina ndërpret hetimin ndaj presidentit Milei dhe motrës së tij për çështjen e kriptomonedhave appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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