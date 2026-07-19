Kush do ta ketë kurorën e mbretit të futbollit për 4 vitet e ardhshme: Spanja apo Argjentina?
Tradita është në anën e amerikano-latinëve, që do të luajnë sot në mbrëmje finalen e tyre të 7-të në histori, ku 3 prej tyre i kanë kaluar me sukses dhe 3 i kanë humbur.
Messi me shokë kërkon të vendosë yllin e katërt në fanellë. Por historia e Argjentinës me Botërorin nuk ka nisur mirë. Në Botërorin e parë të vitit 1930 humbi përballë Uruguait 4-2.
Në vitin 1978 u desh shtesa përballë Holandës për të fituar 3-1 me dopietën e Kempes dhe Bertonit. Trofeu i dytë i Botërorit u fitua nga Albicelestët në vitin 1986, 3-2 kundër Gjermanisë.
Katër vite më vonë, Maradona me shokë u thyen pikërisht përballë gjermanëve. Argjentina u rikthye në finalen e vitit 2014, ku u mund nga Gjermania në kohën shtesë me golin e Mario Gotzes.
Por Leo Messi me shokë morën kurorën në vitin 2022, në një finale të jashtëzakonshme kundër Francës, që në kohën e rregullt përfundoi 3-3.
Ndryshe është situata te Spanja, që gjatë historisë së saj ka qenë vetëm një herë në finale, atë të vitit 2010, dhe e ka fituar kundër Holandës me golin e Andrés Iniestës. Furia e Kuqe kërkon yllin e dytë në fanellë, në një finale ëndrrash.
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