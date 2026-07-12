Argjentina është kualifikuar në gjysmëfinalen e Botërorit me shumë vuajtje. Kampionët në fuqi triumfuan 3-1 ndaj Zvicrës, pas shtesave.
Koha e rregullt nuk prodhoi fitues, pasi u mbyll në barazim 1-1. Argjentina e nisi në mënyrën më të mirë të mundshme, duke gjetur avantazhin që në minutën e 10-të me Mac Allister, i cili shënoi me kokë pas një krosimi nga Messi.
Pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat, ndërsa nuk prodhoi raste të tjera të rrezikshme. E dyta nisi me Zvicrën me kërkuese.
Dominimi i helvetëve u shpërblye në minutën e 67-të, kur Ndoye shënoi golin e barazimit. Megjithatë festa zgjati shumë pak, pasi 5 minuta më vonë, Embolo u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë, për simulim në mesfushë.
Edhe pse me një lojtar më pak, Zvicra ia doli të rezistojë, duke e dërguar ndeshjen te shtesat, aty ku pësoi dy gola.
Julian Alvarez riktheu avantazhin në minutën e 113-të, me një supergol nga jashtë zone. Ndeshjen e vulosi Lautaro Martinez në minutën e 121-të, pas një kundërsulmi.
Në gjysmëfinale, Argjentina do të përballet me Anglinë, që më herët kaloi Norvegjinë.
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