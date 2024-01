I pyetur nëse Argita Malltezi mund të jetë e zgjedhura e Sali Berishës në testamentin e tij politik për Rithemelimin, avokati Spartak Ngjela tha se ish-kryeministri do humbasë besimin për të bërë testament të tillë nëse dënohet me vendim të formës së prerë nga GJKKO për korrupsion pasiv në aferën e privatizimit të kompleksit ‘Partizani’.

Në një lidhje skype për “Studio Live” në Report Tv, avokati tha se në rast të një vendimi të tillë, ky do ishte largimi zyrtar i Berishës nga politika.

“Berisha nuk mund ta konsiderojë veten si testator, pa dalë vendimi i gjykatës. Është politikan me besim të lartë ndaj vetes, nuk mund ta analizojmë si psikik por ka besim tek vetja. Do t’i ikë besimi për të bërë testamentin atëherë kur të dënohet me vendim të formës së prerë të gjykatës, se nuk do jetë më deputet. Ky është largim nga politika. Kjo është në rast se dënohet. Unë nuk e kam parë dosjen e tij, por edhe nëse do e kisha parë, nuk mund të flisja sepse jam avokat jo akuzator”- tha avokati.