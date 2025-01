SPAK thirri sot vajzën e ish kryeministrit Sali Berisha, Argita Malltezi, për një hetim që ka nisur pas deklaratave të saj ndaj gjyqtares Irena Gjoka, se ka marrë 500 mijë euro nga një ish-eksponent socialist.

Pasi doli nga Prokuroria e Posaçme Malltezi tha se i është referuar medias, por juristi Romeo Kara i ftuar në Report Tv thotë se familja Berisha përdor standarde të shumëfishta sa i takon drejtësisë. Avokati thotë se edhe ai akuzoi në vitin 2014 Shkëlzen Berishën si të përfshirë në trafik droge, por duke iu referuar intervistave që Izet Haxhia kishte dhënë në media.

E për këtë gjë, Kara thotë se familja Berisha iu imponua Gjykatës së Tiranës që ta trajtonin këtë deklaratë si shpifje dhe u dënua.

“Standardet e shumëfishta që janë mbjellë e përdorur nga Malltezi dhe vetë familja e saj. Nuk e di se cilës media i është referuar, por unë vetë në qershor 2014 kam cituar çfarë ka thënë Izet Haxhia, njeriu që ka shërbyer afër familjes Berisha, në media të shkruar në gazetën Dita dhe kanalin YouTube dhe ky citim i imi u trajtua si shpifje dhe iu imponua gjykatës së Tiranës ta trajtonte si shpifje. Tani zonja në fjalë udhëzon prokurorinë gjejeni ju ku është kjo punë. Atë kërkova dhe unë atëherë. Unë jam dënuar për shpifje në shkallë të parë për citim, çfarë ka thënë Izet Haxhia për trafikun e heroinës të kryer nga Shkëlzen Berisha. Atë pyetje i kam bërë unë atij, kur akuzoi Tahirin unë i thash po ti mban mend trafikun sipas Izetit, unë jam shpifës, që në vitin 2014 skam pasur asnjë kontakt me Izetin. Edhe citimi nuk është i denjë për ne. Karma është karma dhe po i kthehet mbrapsht”, tha

Sipas tij, non gratat duhet të ndalohen me ligj që të jenë pjesë e politikës.

Një familje non grata, ajo që ngre unë pyetje është se kur do reagojmë ne si shtet që non grata me ligj mos të kenë më punë në politikë. Zonja është non grata dhe është turpi i universitetit tonë që ajo jep mësim dhe edukon, sidomos në universitetin e mjekësisë.