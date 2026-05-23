Mes mbi 28 mijë demokratëve që morën pjesë në referendumin për konfirmimin e Sali Berishës në krye te Partisë Demokratike, janë edhe fëmijët e kryedemokratit, Shkëlzen Berisha dhe Argita Malltezi.
Procesi i votëbesimit të kryetarit, nisi në orën 08.00 të mëngjesit, me hapjen e 87 qendrave në të gjitha degët e PD-së në vend, për t’u përmbyllur në orën 19.00, ndryshe nga ora 18:00 e lajmëruar më herët. Shkak për shtyrjen me 1 orë të procesit të votimit, u bë numri i lartë i anëtarëve në disa degë në Tiranë, Vlorë e Fier. Njoftimi erdhi pak minuta para mbylljes së votimit.
